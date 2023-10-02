ВЦИОМ: треть россиян считают, что SHAMAN — лучший певец года на эстраде

Треть опрошенных граждан России (33%) считают, что SHAMAN является лучшим певцом года на российской эстраде, лучшей певицей года названа Полина Гагарина (19%).

Об этом гласят результаты исследования ВЦИОМ, которое было проведено вместе с премией «Народная марка».

Также россияне считают Олега Газманова (11%) и Николая Баскова (10%) лучшими исполнителями. Кроме того, Сергей Лазарев набрал 8%, Григорий Лепс — 7%, Филипп Киркоров — 7%, а Лев Лещенко — 5%.

Опрошенные посчитали Полину Гагарину (19%) лучшей певицей, Лариса Долина набрала 11%, Anna Asti — 6%.

Ранее сообщалось, что более 60% москвичей летом посещали культурные мероприятия.