ВЦИОМ: треть россиян считают, что SHAMAN — лучший певец года на эстраде
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Об этом гласят результаты исследования ВЦИОМ, которое было проведено вместе с премией «Народная марка».
Также россияне считают Олега Газманова (11%) и Николая Баскова (10%) лучшими исполнителями. Кроме того, Сергей Лазарев набрал 8%, Григорий Лепс — 7%, Филипп Киркоров — 7%, а Лев Лещенко — 5%.
Опрошенные посчитали Полину Гагарину (19%) лучшей певицей, Лариса Долина набрала 11%, Anna Asti — 6%.
Ранее сообщалось, что более 60% москвичей летом посещали культурные мероприятия.