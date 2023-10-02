Узнать больше

ВЦИОМ: треть россиян считают, что SHAMAN — лучший певец года на эстраде

Короткая ссылка
Треть опрошенных граждан России (33%) считают, что SHAMAN является лучшим певцом года на российской эстраде, лучшей певицей года названа Полина Гагарина (19%).
ВЦИОМ: треть россиян считают, что SHAMAN — лучший певец года на эстраде
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом гласят результаты исследования ВЦИОМ, которое было проведено вместе с премией «Народная марка».

Также россияне считают Олега Газманова (11%) и Николая Баскова (10%) лучшими исполнителями. Кроме того, Сергей Лазарев набрал 8%, Григорий Лепс — 7%, Филипп Киркоров — 7%, а Лев Лещенко — 5%.

Опрошенные посчитали Полину Гагарину (19%) лучшей певицей, Лариса Долина набрала 11%, Anna Asti — 6%.

Ранее сообщалось, что более 60% москвичей летом посещали культурные мероприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить