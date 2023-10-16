Представители сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip подвели итоги бархатного сезона — 2023, проанализировав отельные заказы. Соответствующее исследование, с которым ознакомился RT, показало, что в этом году туристы больше отдыхали в России. Так, на страну приходится 78% бронирований, а это на 21% больше, чем в 2022-м.

Чаще всего для путешествий по России в бархатный сезон туристы выбирали Москву: 22,9% заказов приходится на столичные гостиницы. За год популярность города в этом отношении не изменилась.

Вторую строчку в рейтинге занял Санкт-Петербург с долей в 14,9%, что, в свою очередь, на 10% меньше, чем в 2022 году. На третьем месте оказался Адлер с 4,8%. Спрос на жильё в городе при этом снизился на 18% за год.

Вместе с тем россияне часто отдыхали в Казани (3,1%), Сочи (2,5%), Эсто-Садке (2,2%), Краснодаре (2,1%), Екатеринбурге (2,0%), Калининграде (1,9%) и Нижнем Новгороде (1,6%).

Говоря о популярных зарубежных направлениях, аналитики отметили Стамбул — там в 2023 году в бархатный сезон отдыхали 10,4% клиентов. Спрос на отели в популярном турецком городе по сравнению с прошлым годом вырос на 10%.

Далее следуют Ереван (4,3%) и Дубай (4,2%). По словам экспертов, востребованность обоих направлений выросла ― на 10% и 60% соответственно.

Также в топе этого года среди зарубежных направлений оказались Минск (3,8%), Тбилиси (2,4%), Париж (2,2%), Анталья (2,1%), Бангкок (1,8%), Рим (1,7%) и Алма-Ата (1,5%).

Ранее RT со ссылкой на OneTwoTrip сообщил, куда жители Москвы могут отправиться в выходные дни.