Диетолог Писарева посоветовала не пропускать завтрак
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«Первый приём пищи сохраняет в норме уровень сахара и холестерина в крови, а ещё позволяет улучшить иммунитет людей, которые часто болеют, кроме того, в организме есть ферменты, которые вырабатываются только с утра», — заявила Писарева в беседе с «Вечерней Москвой».
Как считает эксперт, сбалансированный завтрак включает сложные углеводы, белки и правильные жиры.
К сложным углеводам она отнесла гречку, овсянку и грубый хлеб. К белкам — яйцо, творог, греческий йогурт.
Примером хороших жиров диетолог назвала оливковое, конопляное или горчичное масло, а также авокадо.
Кроме того, Писарева рекомендовала убрать из рациона фастфуд, торты, хлопья, мюсли и бутерброды на белом хлебе.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса.