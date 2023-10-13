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Диетолог Писарева посоветовала не пропускать завтрак

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Врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что завтрак играет важную роль в ежедневном рационе.
Диетолог Писарева посоветовала не пропускать завтрак
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«Первый приём пищи сохраняет в норме уровень сахара и холестерина в крови, а ещё позволяет улучшить иммунитет людей, которые часто болеют, кроме того, в организме есть ферменты, которые вырабатываются только с утра», — заявила Писарева в беседе с «Вечерней Москвой».

Как считает эксперт, сбалансированный завтрак включает сложные углеводы, белки и правильные жиры.

К сложным углеводам она отнесла гречку, овсянку и грубый хлеб. К белкам — яйцо, творог, греческий йогурт.

Примером хороших жиров диетолог назвала оливковое, конопляное или горчичное масло, а также авокадо.

Кроме того, Писарева рекомендовала убрать из рациона фастфуд, торты, хлопья, мюсли и бутерброды на белом хлебе.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса.

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