Диетолог Павлюк назвала средиземноморскую диету полезной при стрессе

Врач-диетолог Наталья Павлюк заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что в стрессовых ситуациях человек перестаёт ощущать удовлетворение от еды и может начать переедать.

«В этой ситуации мы уже стараемся либо вредную еду заменить полезной, либо просто ограничить эту еду, например, можно разрешить съесть себе любимую конфету, но она должна быть одна. Если человек запрещает себе что-то, это только усугубляет ситуацию», — сказала Павлюк.

Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.