Узнать больше

Диетолог Фаерман назвала овсяную и гречневую каши самыми полезными

Короткая ссылка
Диетолог «Доктис» Лариса Фаерман перечислила самые полезные каши. Список возглавила овсянка.
Диетолог Фаерман назвала овсяную и гречневую каши самыми полезными
  • Gettyimages.ru

«В её составе присутствуют бета-глюканы — вещества, которые благоприятно влияют на уровень холестерина в крови, витамины группы B, антиоксиданты, минералы, в том числе железо и магний, а также волокна, которые способствуют нормализации пищеварения и усилению чувства сытости», — поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».

На втором месте, по словам Фаерман, находится гречневая каша, которая содержит вещества, укрепляющие стенки кровеносных сосудов, и минералы: калий, кальций, фосфор и магний.

Замыкает тройку лидеров каша из киноа. Крупа содержит растительный белок и волокна, антиоксиданты, микро- и макроэлементы — железо, магний и фосфор, сказала диетолог.

В числе наименее полезных каш она назвала манную, рисовую и перловую.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить