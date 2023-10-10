Диетолог Фаерман назвала овсяную и гречневую каши самыми полезными

Диетолог «Доктис» Лариса Фаерман перечислила самые полезные каши. Список возглавила овсянка.

«В её составе присутствуют бета-глюканы — вещества, которые благоприятно влияют на уровень холестерина в крови, витамины группы B, антиоксиданты, минералы, в том числе железо и магний, а также волокна, которые способствуют нормализации пищеварения и усилению чувства сытости», — поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».

На втором месте, по словам Фаерман, находится гречневая каша, которая содержит вещества, укрепляющие стенки кровеносных сосудов, и минералы: калий, кальций, фосфор и магний.

Замыкает тройку лидеров каша из киноа. Крупа содержит растительный белок и волокна, антиоксиданты, микро- и макроэлементы — железо, магний и фосфор, сказала диетолог.

В числе наименее полезных каш она назвала манную, рисовую и перловую.

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