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Диетолог Жаровская: замена завтрака чашкой кофе негативно влияет на здоровье

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Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская предупредила, что если часто заменять завтрак чашкой кофе, то резервы организма постепенно истощатся.
Диетолог Жаровская: замена завтрака чашкой кофе негативно влияет на здоровье
  • Gettyimages.ru

Привычка ограничиваться чашкой кофе по утрам может привести к развитию метаболического синдрома, рассказала диетолог в интервью Радио Sputnik.

«Если говорить простым языком, то начинает расти окружность талии. В норме у женщин талия должна быть не более 82—85 см, а у мужчин — не более 90—92 см», — отметила Жаровская.

По её словам, калорийность завтрака может составлять до половины суточного рациона.

В его состав обязательно должны входить продукты, содержащие насыщенные жиры, например сливочное масло, яйца или бекон. Жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на весь день, заключила диетолог.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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