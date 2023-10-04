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Психотерапевт Крашкина рассказала о роли домашних животных в борьбе с хандрой

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Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала о пользе домашних животных для ментального здоровья.
Психотерапевт Крашкина рассказала о роли домашних животных в борьбе с хандрой
  • Gettyimages.ru

«Любое домашнее животное требует ухода, и, кроме радости, все живые существа могут болеть, у них есть ежедневные потребности, и это вызывает определённую социализацию человека. Ему нужно пойти погулять с домашним питомцем, заказать или купить ему еду. Это вытаскивает человека из различных состояний, например апатии, угнетённости, хандры», — заявила Крашкина в беседе с РИАМО.

По её словам, для многих питомцы — полноправные члены семьи.

Как отметила эксперт, люди получают от общения с животными только эмоциональные и энергетические плюсы.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал советы по уходу за пожилой собакой. Как отметил эксперт, желательно разработать индивидуальный план питания для питомца.

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