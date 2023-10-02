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Диетолог Гридина заявила о пользе болгарского перца из-за высокого содержания витамина С

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Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала о пользе болгарского перца. В частности, она отметила его низкокалорийность и высокое содержание витамина С.
Диетолог Гридина заявила о пользе болгарского перца из-за высокого содержания витамина С
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В беседе с Life.ru эксперт напомнила, что в болгарском перце содержится много витаминов А, В6, В9, Е и Р, а также воды и клетчатки.

По словам Гридиной, овощ положительно влияет на работу нервной системы и ЖКТ.

Вместе с тем, добавила диетолог, болгарский перец противопоказан пациентам с аллергией, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями ЖКТ.

Со своей стороны, старший научный сотрудник Саратовского медицинского научного центра гигиены Юлия Алёшина рассказала о пользе шиповника, передаёт издание «Вести Подмосковья». Плоды содержат изофлавоноиды, рутин, дубильные вещества, витамины С, В2, В6, В1, А, Е, РР и ряд других.

«В целом шиповник начинают собирать с октября до первых заморозков. Для заваривания лучше выбрать окультуренный вид с более крупными округлыми плодами. Хранить плоды можно в стеклянной банке, накрытой марлей, в сухом и прохладном месте», — посоветовала Алёшина.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичёва предупредила, что длительный стресс может стать причиной сердечного приступа (инфаркта миокарда).

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