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На Кубани завершился фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

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В Краснодарском крае подвели итоги фестиваля казачьей культуры «Александровская крепость», который проходил с 30 сентября по 1 октября в Усть-Лабинске. Мероприятие посетил сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица.
На Кубани завершился фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

За три года праздник превратился в масштабный фольклорный марафон. В его рамках состоялись концерты, спектакли, встречи с писателями, мастер-классы, танцы и традиционные забавы, передаёт НТВ.

На фестиваль прибыли 150 профессиональных казачьих коллективов с Кубани, Дона, из Сибири, Астрахани и других регионов.

Фестиваль посетил режиссёр и музыкант Эмир Кустурица.

«Я не могу поверить, что это возможно. Чтобы одна культура была отказана. Запрещена. Это невозможно», — сказал Кустурица в ходе выступления, говоря о ситуации с попыткой запрета российской культуры на Западе.

Ранее сообщалось, что Эмир Кустурица может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» на территории Краснодарского края.

Также Кустурица выразил мнение, что отрицание культуры России на Западе не может продлиться долго.

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