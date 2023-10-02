На Кубани завершился фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
За три года праздник превратился в масштабный фольклорный марафон. В его рамках состоялись концерты, спектакли, встречи с писателями, мастер-классы, танцы и традиционные забавы, передаёт НТВ.
На фестиваль прибыли 150 профессиональных казачьих коллективов с Кубани, Дона, из Сибири, Астрахани и других регионов.
Фестиваль посетил режиссёр и музыкант Эмир Кустурица.
«Я не могу поверить, что это возможно. Чтобы одна культура была отказана. Запрещена. Это невозможно», — сказал Кустурица в ходе выступления, говоря о ситуации с попыткой запрета российской культуры на Западе.
Ранее сообщалось, что Эмир Кустурица может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» на территории Краснодарского края.
Также Кустурица выразил мнение, что отрицание культуры России на Западе не может продлиться долго.