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Кустурица может снять фильм по Достоевскому «Преступление и наказание» на Кубани

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Сербский режиссёр Эмир Кустурица может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» на территории Краснодарского края.

Об этом, как информирует РИА Новости, он рассказал в ходе творческого вечера в рамках фестиваля «Александровская крепость», проходящего в Усть-Лабинске на Кубани.

Режиссёр отметил, что он «зависим» от солнца и ему сложно снимать, если его нет.

«Я думаю, в вашем регионе много солнца. Если так, свой следующий фильм, возможно, я буду делать здесь», — сказал Кустурица.

При этом он добавил, что одну половину он будет снимать здесь, а вторую — в Москве.

Также Кустурица выразил мнение, что отрицание культуры России на Западе не может продлиться долго.

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