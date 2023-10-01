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Кустурица: запрет Запада на российскую культуру долго не продлится

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Сербский кинорежиссёр и актёр Эмир Кустурица выразил мнение, что отрицание культуры России на Западе не может продлиться долго.

Об этом пишет газета «Известия».

По словам Кустурицы, запрет стран Запада на российскую культуру можно сравнить с гонениями нацистов в годы Великой Отечественной войны в отношении евреев.

«Я не могу верить, что это возможно, чтобы одна культура была запрещена. Это невозможно, это не будет так долго, увидим», — сказал кинорежиссёр.

Ранее художник Эрик Булатов высказался о попытках запрета русской культуры на Западе.

Также олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что World Aquatics хочет запретить российскую культуру.

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