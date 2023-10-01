Кустурица: запрет Запада на российскую культуру долго не продлится
Об этом пишет газета «Известия».
По словам Кустурицы, запрет стран Запада на российскую культуру можно сравнить с гонениями нацистов в годы Великой Отечественной войны в отношении евреев.
«Я не могу верить, что это возможно, чтобы одна культура была запрещена. Это невозможно, это не будет так долго, увидим», — сказал кинорежиссёр.
Ранее художник Эрик Булатов высказался о попытках запрета русской культуры на Западе.
Также олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что World Aquatics хочет запретить российскую культуру.