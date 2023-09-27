Художник Эрик Булатов высказался о попытках запрета русской культуры на Западе

Живущий в Париже художник Эрик Булатов, который 5 сентября отметил своё 90-летие, признался в любви к Москве и осудил попытку отмены русской культуры в западных странах.

«Москва — это мой город… Всё моё воспитание, обучение, весь жизненный опыт связаны с Москвой. Париж мне, конечно, нравится. Но всё-таки это не мой город, а вот Москва — мой», — поделился художник в беседе с «Российской газетой».

На Западе, в том числе и во Франции, пытаются отменить русскую культуру. В Центре Помпиду более 500 работ современных русских художников, переданных в дар меценатами, убраны в запасники. Булатов назвал это безобразием. По его словам, две его картины, ранее приобретённые музеем, также сняты с экспозиции и отправлены на хранение.

«Более того, в стенах Центра Помпиду мне торжественно вручили французскую высокую награду — орден Искусств и Литературы. Я считаю, что картины сняли совершенно несправедливо», — заявил автор.

Он выразил уверенность, что стремление вытолкнуть русское искусство, русскую культуру из Европы — «скверное», но временное явление.

Ранее испанский танцовщик и хореограф, театральный художник Начо Дуато накануне премьеры «Кармен» в Михайловском театре рассказал о замысле своей постановки, а также о том, чем русский театр отличается от европейского.