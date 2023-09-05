Хореограф Начо Дуато раскрыл замысел постановки «Кармен» в Михайловском театре
- РИА Новости
В интервью газете «Известия» он сообщил, что во время работы над «Кармен» репетиции с оркестром шли утром и вечером, они длились по три—четыре часа.
«Я работал в Берлине, Париже, Лондоне, Дрездене, Милане, Лионе и ещё массе других культурных мест, но нигде спектакли не репетируют так тщательно. Это происходит только в России», — подчеркнул Дуато.
Хореограф признался, что видел множество постановок «Кармен» и все они были «слишком вульгарны».
«Этакие женщины лёгкого поведения, очень кокетливые с мужчинами. А моя героиня — полная противоположность», — подчеркнул он.
Оперой «Кармен» Михайловский театр откроет свой 191-й сезон. Премьерные спектакли состоятся 5, 6 и 7 сентября.
Ранее сообщалось, что Приморский краевой драматический театр имени М. Горького открыл 91-й сезон спектаклем «По морозу босиком...» о советской певице Лидии Руслановой.