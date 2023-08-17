Приморский театр имени Горького откроет 91-й сезон спектаклем «По морозу босиком»

Приморский краевой драматический театр имени М. Горького откроет 91-й сезон 19 августа спектаклем «По морозу босиком...» о советской певице Лидии Руслановой.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий на ежегодном сборе труппы рассказал, что в этом году репертуар постановок был изменён. Теперь основой станет русская классика.

Так, в конце ноября состоятся постановки по произведениям А.П. Чехова, а 2024 году — «Спектакль» Лермонтова.

Кроме того, ожидаются постановки по произведениям Пушкина, а также «Не Сильва, не оперетта».

Ранее директор петербургского Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева Светлана Лаврецова рассказала о готовящихся премьерах нового, 102-го сезона.