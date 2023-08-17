Приморский театр имени Горького откроет 91-й сезон спектаклем «По морозу босиком»
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий на ежегодном сборе труппы рассказал, что в этом году репертуар постановок был изменён. Теперь основой станет русская классика.
Так, в конце ноября состоятся постановки по произведениям А.П. Чехова, а 2024 году — «Спектакль» Лермонтова.
Кроме того, ожидаются постановки по произведениям Пушкина, а также «Не Сильва, не оперетта».
Ранее директор петербургского Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева Светлана Лаврецова рассказала о готовящихся премьерах нового, 102-го сезона.