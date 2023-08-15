Петербургский ТЮЗ готовит несколько премьер к новому сезону
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В сентябре на Малой сцене зрители увидят «Сон в летнюю ночь» в постановке директора Международного шекспировского фестиваля в Ереване Каро Баляна, рассказала она в интервью «Петербургскому дневнику».
«А на Большой сцене к юбилею Островского театр выпускает его знаменитую пьесу «Лес», — отметила Лаврецова.
Спектакль выйдет в постановке режиссёра Уланбека Баялиева. В главной роли — ведущая актриса театра Анна Дюкова.
Также, по её словам, в ноябре готовятся две другие премьеры: спектакль «Класс коррекции» ученика Петра Фоменко режиссёра Николая Дручека и водевиль Чехова «Медведь».
Ранее сообщалось, что в Самаре на базе государственного института культуры IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей» стартует 20 августа.