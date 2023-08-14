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Парафестиваль «Театр — территория равных возможностей» стартует в Самаре 20 августа

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В Самаре на базе государственного института культуры (СГИК) в воскресенье, 20 августа, открывается IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей».
Парафестиваль «Театр — территория равных возможностей» стартует в Самаре 20 августа
  • Gettyimages.ru
  • © Paulo Sousa

Проект реализуется при поддержке правительства Самарской области, передаёт sovainfo.ru.

Зрителям покажут 15 спектаклей театральных коллективов из Москвы, Казани, Уфы, Ижевска, в том числе театра Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой.

Показы пройдут в онлайн- и офлайн-форматах с 20 по 22 августа на площадках театра «СамАрт» и концертно-театрального комплекса «Дирижабль».

Ранее сообщалось, что первый этап VIII Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», прошедший во Владивостоке в июле, посетили 6,5 тыс. зрителей за неделю.

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