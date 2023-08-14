Парафестиваль «Театр — территория равных возможностей» стартует в Самаре 20 августа
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Проект реализуется при поддержке правительства Самарской области, передаёт sovainfo.ru.
Зрителям покажут 15 спектаклей театральных коллективов из Москвы, Казани, Уфы, Ижевска, в том числе театра Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой.
Показы пройдут в онлайн- и офлайн-форматах с 20 по 22 августа на площадках театра «СамАрт» и концертно-театрального комплекса «Дирижабль».
Ранее сообщалось, что первый этап VIII Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», прошедший во Владивостоке в июле, посетили 6,5 тыс. зрителей за неделю.