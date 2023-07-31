Фестиваль «Мариинский» во Владивостоке посетили 6,5 тысячи зрителей за неделю

Во Владивостоке подвели итоги первого этапа VIII Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», который продлился с 22 по 27 июля.

Об этом пишет zr.media.

За неделю фестиваль посетили более 6500 зрителей, уточнили в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра.

Вниманию зрителей представили постановки с участием приглашённых солистов из Санкт-Петербурга «Раймонда», «Дон Кихот», «Жизель» и др. Спектакли прошли в рамках проекта «Большие гастроли».

Фестиваль также посетили зрители из КНР, Японии и Индии.

Ранее директор Севастопольского государственного театра оперы и балета Севастополя Сергей Полунин рассказал о прошедших гастролях в городах из зоны СВО.