Фестиваль «Мариинский» во Владивостоке посетили 6,5 тысячи зрителей за неделю
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Об этом пишет zr.media.
За неделю фестиваль посетили более 6500 зрителей, уточнили в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра.
Вниманию зрителей представили постановки с участием приглашённых солистов из Санкт-Петербурга «Раймонда», «Дон Кихот», «Жизель» и др. Спектакли прошли в рамках проекта «Большие гастроли».
Фестиваль также посетили зрители из КНР, Японии и Индии.
Ранее директор Севастопольского государственного театра оперы и балета Севастополя Сергей Полунин рассказал о прошедших гастролях в городах из зоны СВО.