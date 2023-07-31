Глава севастопольского театра оперы и балета Полунин рассказал о выступлениях в Донбассе

Директор Севастопольского государственного театра оперы и балета Севастополя Сергей Полунин рассказал, что учреждение посетило с выступлениями города из зоны СВО, чтобы поддержать их жителей.

Жителям этих регионов не хватает концертов и выступлений, сообщил Полунин в интервью «Российской газете».

«Мы сейчас были в Мариуполе. Разговаривали там с бабушками в парке. Они говорят, что о городе заботятся, его озеленяют. Но не хватает эмоций, концертов, выступлений. И поэтому мы поедем ещё — и в Мариуполь, и по другим регионам Новороссии», — сказал Полунин.

По его словам, артисты театра выступали также и в Донецке, и планируют в будущем поехать туда снова.

«Мы там были и проводили съёмки. Как и в Мариуполе, и в Луганске», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Мариинский театр проведёт показы классических спектаклей труппы из Владивостока с 1 по 10 августа.