Мариинский театр представит спектакли приморской сцены в Петербурге

Мариинский театр проведёт показы классических спектаклей труппы из Владивостока. Увидеть их можно будет с 1 по 10 августа.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу театра.

Сотрудничество Петербурга и Владивостока продолжится после первой части фестиваля «Мариинский».

«Завершилась первая, балетная часть VIII Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский». Владивостокская публика, а также многочисленные гости из Китая, Японии и Индии познакомились с лучшими спектаклями классического балетного репертуара», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Севастополе состоялся гала-концерт по случаю открытия Международного фестиваля оперы и балета. Фестиваль продлится до 13 августа.