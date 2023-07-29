Мариинский театр представит спектакли приморской сцены в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу театра.
Сотрудничество Петербурга и Владивостока продолжится после первой части фестиваля «Мариинский».
«Завершилась первая, балетная часть VIII Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский». Владивостокская публика, а также многочисленные гости из Китая, Японии и Индии познакомились с лучшими спектаклями классического балетного репертуара», — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Севастополе состоялся гала-концерт по случаю открытия Международного фестиваля оперы и балета. Фестиваль продлится до 13 августа.