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Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе

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В Севастополе состоялся гала-концерт по случаю открытия Международного фестиваля оперы и балета. Фестиваль продлится до 13 августа.
Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе
  • Gettyimages.ru

В гала-концерте, в частности, приняли участие звёзды Большого и Мариинского театров, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, передаёт ОТР.

В рамках фестиваля прошла премьера балета «Рахманинов», посвящённая 150-летию композитора.

Также вниманию зрителей представят балет «Лебединое озеро» в исполнении Пермского академического театра и спектакль Московского театра Олега Табакова «Страсти по Бумбарашу» в постановке Владимира Машкова.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что полный ансамбль Большого театра России впервые выступил на VI Музыкальном фестивале «Лето. Музыка. Музей».

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