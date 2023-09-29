Спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич» открыл 100-й сезон Театра сатиры в Москве

29 сентября 2023 года в Московском академическом театре сатиры состоялась премьера спектакля по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Впервые комедия была опубликована в 1965 году и легла в основу сценария известного фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

«В 1934 году Михаил Афанасьевич Булгаков написал эту пьесу специально для Театра сатиры. Тогда поставить её не получилось по разным причинам. А мы решили это осуществить. Можно сказать, что мы восстанавливаем историческую справедливость», — рассказал RT режиссёр-постановщик Сергей Газаров. В спектакле он также исполняет роль Антона Семёновича Шпака.

Иоанна Грозного и управдома Буншу играет народный артист России Юрий Васильев. В беседе с RT он отметил, что в спектакле поднимается актуальная в наше время тема ответственности художника и изобретателя за то, что он сделал.

«Например, искусственный интеллект, которым все заняты сегодня. Это, наверное, замечательно. Но есть и риск. К этому нужно очень осторожно относиться, предчувствовать, что будет», — сказал Васильев.

Исполнитель роли изобретателя Тимофеева актёр Илья Малаков поделился с RT, что фильм «Иван Васильевич меняет профессию» — один из его любимых.

«Было бы нелепо утверждать, что у нас в спектакле всё по-другому. Но я смотрю на это так. Наши соотечественники сделали великое кино. А мы можем перенести эту пьесу на сцену и открыть её зрителю под другим углом», — сказал он.

Главным героем в спектакле Илья Малаков считает машину времени, а образ, созданный им для роли изобретателя, перекликается с образом гениального, но асоциального профессора Эмметта Брауна из фильма «Назад в будущее».

Сцена из спектакля «Иван Васильевич». Актёр и режиссёр-постановщик театра Сергей Газаров в роли Антона Семёнович Шпака

© Пресс-служба Театра сатиры

Сергей Газаров поделился, что в следующем сезоне будет поставлена ещё одна пьеса Булгакова. Но какая именно — он пока оставил в секрете.

Ранее сообщалось, что Театр Вахтангова в Москве анонсировал новый, 103-й сезон.