Спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич» открыл 100-й сезон Театра сатиры в Москве
«В 1934 году Михаил Афанасьевич Булгаков написал эту пьесу специально для Театра сатиры. Тогда поставить её не получилось по разным причинам. А мы решили это осуществить. Можно сказать, что мы восстанавливаем историческую справедливость», — рассказал RT режиссёр-постановщик Сергей Газаров. В спектакле он также исполняет роль Антона Семёновича Шпака.
Иоанна Грозного и управдома Буншу играет народный артист России Юрий Васильев. В беседе с RT он отметил, что в спектакле поднимается актуальная в наше время тема ответственности художника и изобретателя за то, что он сделал.
«Например, искусственный интеллект, которым все заняты сегодня. Это, наверное, замечательно. Но есть и риск. К этому нужно очень осторожно относиться, предчувствовать, что будет», — сказал Васильев.
Исполнитель роли изобретателя Тимофеева актёр Илья Малаков поделился с RT, что фильм «Иван Васильевич меняет профессию» — один из его любимых.
«Было бы нелепо утверждать, что у нас в спектакле всё по-другому. Но я смотрю на это так. Наши соотечественники сделали великое кино. А мы можем перенести эту пьесу на сцену и открыть её зрителю под другим углом», — сказал он.
Главным героем в спектакле Илья Малаков считает машину времени, а образ, созданный им для роли изобретателя, перекликается с образом гениального, но асоциального профессора Эмметта Брауна из фильма «Назад в будущее».
- Сцена из спектакля «Иван Васильевич». Актёр и режиссёр-постановщик театра Сергей Газаров в роли Антона Семёнович Шпака
- © Пресс-служба Театра сатиры
Сергей Газаров поделился, что в следующем сезоне будет поставлена ещё одна пьеса Булгакова. Но какая именно — он пока оставил в секрете.
Ранее сообщалось, что Театр Вахтангова в Москве анонсировал новый, 103-й сезон.