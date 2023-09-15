Театр Вахтангова анонсировал новый, 103-й сезон спектаклей

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок и главный режиссёр Анатолий Шульев анонсировали новый, 103-й сезон во время презентации творческих планов в Минкультуры.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Театр представит премьеры спектаклей «Обыкновенное чудо», «Повести Пушкина», «Повесть о Сонечке», «Пятёрка теннисистам», «Ночь перед Рождеством», «Севильский цирюльник», «Долгие годы», «Утиная охота» и «Горький. Рассказы».

Кроме того, гастроли запланированы в Грозном, Краснодаре, Ростове-на-Дону, а также в новых регионах. Так, в Херсонской и Запорожской областях покажут «Крик лангусты».

Ранее сообщалось, что Московский областной театр «Русский балет» с 8 сентября по 8 октября будет давать гастроли в Китае.