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Театр «Русский балет» представит «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Китае

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Московский областной театр «Русский балет» с 8 сентября по 8 октября будет давать гастроли в Китае.
Театр «Русский балет» представит «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Китае
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Подмосковья.

«Русский балет» представит спектакли «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Пекине, ​ Чэнду, Суч Джоу, ​ Шанхае, Ханчжоу и других городах.

«С Китаем мы дружим уже много лет...​ И русский балет там боготворят, приглашают наших специалистов работать и преподавать в их школах», — рассказал худрук театра Вячеслав Гордеев.

Ранее генеральный директор Большого театра России Владимир Урин перед открытием 248-го сезона 14 сентября рассказал о готовящихся премьерах и планах на будущее.

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