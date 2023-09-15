Театр «Русский балет» представит «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Китае
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Подмосковья.
«Русский балет» представит спектакли «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Пекине, Чэнду, Суч Джоу, Шанхае, Ханчжоу и других городах.
«С Китаем мы дружим уже много лет... И русский балет там боготворят, приглашают наших специалистов работать и преподавать в их школах», — рассказал худрук театра Вячеслав Гордеев.
Ранее генеральный директор Большого театра России Владимир Урин перед открытием 248-го сезона 14 сентября рассказал о готовящихся премьерах и планах на будущее.