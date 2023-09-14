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В Большом театре рассказали о постановках нового сезона

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Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин перед открытием 248-го сезона 14 сентября рассказал о готовящихся премьерах и планах на будущее.
В Большом театре рассказали о постановках нового сезона
  • РИА Новости

Сезон открывает легендарная постановка 1948 года Леонида Баратова оперы Мусоргского «Борис Годунов». В заглавной партии — бас Ильдар Абдразаков.

«Несмотря на то что Римский-Корсаков достаточно хорошо представлен в репертуаре театра, 180 лет — серьёзный юбилей. И мы, воспользовавшись этим, сделаем фестиваль, посвящённый композитору, в дни, близкие к его юбилейной дате», — отметил Урин в интервью «Российской газете».

Также, по его словам, планируется театрализованное концертное исполнение оперы «Руслан и Людмила» по случаю 220-летнего юбилея Михаила Глинки, который состоится в конце сезона.

Также генеральный директор театра отметил, что 6 октября 2024 года состоится премьера оперы по роману Александра Грина «Блистающий мир».

«Для сохранения интриги имена постановщиков пока не назову», — сказал Урин.

Ранее в Пермском театре оперы и балета рассказали о предстоящих гастролях на 2023—2024 годы. Так, весной следующего года театр выступит в Китае.

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