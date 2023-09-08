Пермский театр оперы и балета весной 2024 года выступит в Китае

В Пермском театре оперы и балета рассказали о предстоящих гастролях на 2023—2024 годы. Так, весной следующего года театр выступит в Китае.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на генерального директора театра Анну Волк.

По её словам, в начале апреля балет «Ярославна» выступит в Санкт-Петербурге на фестивале Dance Open. В Китае представят постановки «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот». Также в июле оркестр и солисты выступят в Московской филармонии с концертными программами.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае XXI Открытый российский фестиваль театра и кино «Амурская осень» пройдёт с 8 по 14 сентября.