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В Хабаровском крае состоится фестиваль театра и кино «Амурская осень»

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В Хабаровском крае XXI Открытый российский фестиваль театра и кино «Амурская осень» пройдёт с 8 по 14 сентября.
В Хабаровском крае состоится фестиваль театра и кино «Амурская осень»
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.ru.

В рамках фестиваля представят постановки «Кузанаста», «Забыть Герострата», «Особенности национальной женитьбы», «Ты свободен, дорогой» и «Розыгрыш» на сцене Хабаровского краевого театра драмы.

Кроме того, петербургские Театр Носковы и Ко и Драматический театр на Васильевском покажут спектакли «Третий с краю», «Мещане» и «Земля Эльзы».

В фестивале примут участие народный артист России Александр Пашутин, заслуженные артисты России Сергей Селин и Жанна Эппле, а также актёры Эвелина Блёданс и Илья Носков.

Ранее сообщалось, что программа «Золотой маски» в Ульяновске откроется 5 сентября спектаклем «Старший сын» Московского академического театра имени Маяковского.

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