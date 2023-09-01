Спектакли «Золотой маски» покажут в Ульяновске
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Об этом сообщает mosaica.ru.
Программа проходит при поддержке областного правительства и Министерства искусства и культурной политики региона.
Театр имени Маяковского представит «Школу жён» 7 сентября.
Завершит фестиваль 9 сентября спектакль «Мальчики» Новосибирского молодёжного театра «Глобус».
Ранее сообщалось, что открытие нового сезона в Пермском театре оперы и балета состоится 3 сентября с оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского.