Спектакли «Золотой маски» покажут в Ульяновске

Программа «Золотой маски» в Ульяновске откроется 5 сентября спектаклем «Старший сын» Московского академического театра имени Маяковского.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Программа проходит при поддержке областного правительства и Министерства искусства и культурной политики региона.

Театр имени Маяковского представит «Школу жён» 7 сентября.

Завершит фестиваль 9 сентября спектакль «Мальчики» Новосибирского молодёжного театра «Глобус».

Ранее сообщалось, что открытие нового сезона в Пермском театре оперы и балета состоится 3 сентября с оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского.