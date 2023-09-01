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Спектакли «Золотой маски» покажут в Ульяновске

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Программа «Золотой маски» в Ульяновске откроется 5 сентября спектаклем «Старший сын» Московского академического театра имени Маяковского.
Спектакли «Золотой маски» покажут в Ульяновске
  • Gettyimages.ru
  • © Paulo Sousa

Об этом сообщает mosaica.ru.

Программа проходит при поддержке областного правительства и Министерства искусства и культурной политики региона.

Театр имени Маяковского представит «Школу жён» 7 сентября.

Завершит фестиваль 9 сентября спектакль «Мальчики» Новосибирского молодёжного театра «Глобус».

Ранее сообщалось, что открытие нового сезона в Пермском театре оперы и балета состоится 3 сентября с оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского.

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