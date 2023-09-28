Психолог Тхостов объяснил феномен «киберхондрии»
«Приставка «кибер» — это обозначение новой среды, в которой ипохондрики могут получать доступ к неограниченному количеству информации. То есть это новая ступень их развития. Они могут создавать интернет-группы по интересам, делиться своими диагнозами, поддерживать друг друга», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил эксперт, это очень тревожные, впечатлительные и мнительные люди.
«Ипохондрики обычные телесные ощущения гиперболизируют и воспринимают как проявления какого-то заболевания, часто опасного для жизни», — пояснил Тхостов.
Ранее невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с газетой «Известия» перечислила возможные причины бессонницы. По её словам, чаще всего такое состояние появляется на фоне хронических заболеваний, эмоционального стресса, гормональных сбоев.