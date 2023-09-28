Узнать больше

Психолог Тхостов объяснил феномен «киберхондрии»

Короткая ссылка
Учёный, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова, психолог Александр Тхостов заявил, что с развитием интернета появилась так называемая киберхондрия.

«Приставка «кибер» — это обозначение новой среды, в которой ипохондрики могут получать доступ к неограниченному количеству информации. То есть это новая ступень их развития. Они могут создавать интернет-группы по интересам, делиться своими диагнозами, поддерживать друг друга», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, это очень тревожные, впечатлительные и мнительные люди.

«Ипохондрики обычные телесные ощущения гиперболизируют и воспринимают как проявления какого-то заболевания, часто опасного для жизни», — пояснил Тхостов.

Ранее невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с газетой «Известия» перечислила возможные причины бессонницы. По её словам, чаще всего такое состояние появляется на фоне хронических заболеваний, эмоционального стресса, гормональных сбоев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить