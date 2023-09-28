Психолог Тхостов объяснил феномен «киберхондрии»

Учёный, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова, психолог Александр Тхостов заявил, что с развитием интернета появилась так называемая киберхондрия.

«Приставка «кибер» — это обозначение новой среды, в которой ипохондрики могут получать доступ к неограниченному количеству информации. То есть это новая ступень их развития. Они могут создавать интернет-группы по интересам, делиться своими диагнозами, поддерживать друг друга», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, это очень тревожные, впечатлительные и мнительные люди.

«Ипохондрики обычные телесные ощущения гиперболизируют и воспринимают как проявления какого-то заболевания, часто опасного для жизни», — пояснил Тхостов.

Ранее невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с газетой «Известия» перечислила возможные причины бессонницы. По её словам, чаще всего такое состояние появляется на фоне хронических заболеваний, эмоционального стресса, гормональных сбоев.