Диетолог Разарёнова посоветовала не пропускать завтрак

Терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разарёнова заявила, что завтрак даёт энергию на весь день, и если его пропустить, то организму неоткуда брать силы для физической и умственной работы.

«Когда мы не завтракаем, мы провоцируем в последующем дне повышенный аппетит, повышенную потребность в энергии. Нас больше тянет на перекусы, на пищевые приключения. И то, что мы не доели утром, тело всё равно доберёт в вечернее время», — сказала она в беседе с «Радио 1».

Со своей стороны, нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с Life.ru рассказала о пользе орехов кешью.

«Кешью содержит в себе витамины, минералы, антиоксиданты, которые очень важны для поддержания здоровья. Они богаты магнием, железом, фосфором, цинком и другими питательными веществами», — сообщила она.

По её словам, рекомендованная норма составляет 30—40 г в сутки.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, полезных для здоровья людям старше 50 лет. Например, для профилактики атеросклероза она советует добавить в рацион жирную рыбу, льняное масло или печень трески.