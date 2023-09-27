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Диетолог Соломатина посоветовала людям старше 50 лет добавить в рацион льняное масло и творог

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Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, полезных для здоровья людям старше 50 лет. Например, для профилактики атеросклероза она советует добавить в рацион жирную рыбу, льняное масло или печень трески.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт также рекомендовала употреблять чеснок, лук и болгарский перец, которые способствуют разжижению крови.

«Лук содержит ещё и кверцетин, который укрепляет стенки мелких сосудов, ускоряет кровообращение в центральной нервной системе, поэтому сосуды не повреждаются. А чеснок богат германием, от которого зависит работа клапанов сердца», — уточнила Соломатина.

По её словам, для улучшения работы печени можно употреблять творог, йогурт и яйца, а для поддержания функции щитовидной железы — корицу, цельнозерновые каши, тыкву, томатный сок.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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