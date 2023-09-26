Химик Косникова развеяла популярный миф о непереносимости экзотических фруктов
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Организм здорового человека спокойно расщепляет любую еду на белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины, в том числе и тропические фрукты, сообщила специалист в интервью Life.ru.
Сказать, что ферменты должны привыкнуть к новой пище, было бы некорректно, отметила она.
«Проблема может быть в количестве ферментов под те или иные задачи и в составе нашего микробиома. Но это отдельные индивидуальные случаи, связанные с особенностями организма, а не общее правило, по которому любая экзотическая еда для нас, безусловно, вредна и непонятна организму», — заключила Косникова.
При этом она посоветовала любые новые продукты пробовать аккуратно, поскольку возможны индивидуальные реакции, в том числе аллергия.
Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1» выразила мнение, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.