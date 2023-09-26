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Химик Косникова развеяла популярный миф о непереносимости экзотических фруктов

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Ольга Косникова, химик-технолог, автор книги «Страшная химия: еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит её бояться», рассказала, что распространённое убеждение, что организм россиян не приспособлен к перевариванию экзотических фруктов, не соответствует действительности.
Химик Косникова развеяла популярный миф о непереносимости экзотических фруктов
  • Gettyimages.ru
  • © VAKSMANV

Организм здорового человека спокойно расщепляет любую еду на белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины, в том числе и тропические фрукты, сообщила специалист в интервью Life.ru.

Сказать, что ферменты должны привыкнуть к новой пище, было бы некорректно, отметила она.

«Проблема может быть в количестве ферментов под те или иные задачи и в составе нашего микробиома. Но это отдельные индивидуальные случаи, связанные с особенностями организма, а не общее правило, по которому любая экзотическая еда для нас, безусловно, вредна и непонятна организму», — заключила Косникова.

При этом она посоветовала любые новые продукты пробовать аккуратно, поскольку возможны индивидуальные реакции, в том числе аллергия.

Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1» выразила мнение, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.

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