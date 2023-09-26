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Диетолог Фёдорова: осенняя хандра может возникнуть на фоне сниженного иммунитета

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Диетолог, нутрициолог, эксперт компании Solgar Елена Фёдорова перечислила причины осенней хандры.
Диетолог Фёдорова: осенняя хандра может возникнуть на фоне сниженного иммунитета
  • Gettyimages.ru
  • © luna4

Смена настроения зачастую происходит на фоне сезонной динамики, связанной с сокращением светового дня, уменьшением количества солнечного света, похолоданием, объяснила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, хандра может быть спровоцирована частыми простудами и снижением иммунитета. Часто в осенний период у людей наблюдается проблема выпадения волос, ломкость ногтей, сухость кожи из-за уменьшения солнца.

Фёдорова посоветовала добавить в свой рацион витамины — антиоксиданты, адаптогены: витамины С, Е, D, экстракт женьшеня, элеутерококка, эхинацеи, хлорофилл и др. Она также порекомендовала больше отдыхать и высыпаться.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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