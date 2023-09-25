Химик Косникова назвала пальмовое масло полезным продуктом
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Пальмовое масло — недорогой и универсальный продукт, который в умеренных количествах не несёт для человека никакого вреда, поделилась эксперт в беседе с Life.ru.
В отличие от кокосового масла, в пальмовом содержится высокий процент ненасыщенных омега-жиров, полезных для здоровья.
Разнообразные жиры являются источником полезных элементов для здоровья сосудов и снижения так называемого плохого холестерина, подчеркнула Косникова. Она посоветовала комбинировать в рационе разные масла, а также сокращать количество насыщенных жиров (сливочное и кокосовое масла и жирное мясо).
Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.