Химик Косникова назвала пальмовое масло полезным продуктом

Химик-технолог Ольга Косникова, автор книги «Страшная химия: Еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит её бояться», рассказала, что пальмовое масло не вредит организму, как принято считать, если соблюдать умеренность в его потреблении.

Пальмовое масло — недорогой и универсальный продукт, который в умеренных количествах не несёт для человека никакого вреда, поделилась эксперт в беседе с Life.ru.

В отличие от кокосового масла, в пальмовом содержится высокий процент ненасыщенных омега-жиров, полезных для здоровья.

Разнообразные жиры являются источником полезных элементов для здоровья сосудов и снижения так называемого плохого холестерина, подчеркнула Косникова. Она посоветовала комбинировать в рационе разные масла, а также сокращать количество насыщенных жиров (сливочное и кокосовое масла и жирное мясо).

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.