В сети вышел трейлер российского фильма «Дух Байкала»
- © Кадр из фильма «Дух Байкала»
Ролик опубликован на YouTube-канале компании.
Режиссёром проекта выступил Михаил Расходников («Временные трудности»). Это история о том, как отец, чтобы отвлечь сына от потери матери, отвозит его в гости к деду на Байкал. Во время зимней рыбалки мужчина и ребёнок попадают в сильную метель и теряются. Выжить они смогут только благодаря любви, надежде и силе одного из самых больших озёр в мире.
Роли в ленте исполнили Илья Рязанов, Олег Бабуев, Мосэ Куртанидзе и другие артисты.
Ранее стало известно, что в ноябре на экраны выйдет российская спортивная драма «Легенда о самбо».