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В сети вышел трейлер российского фильма «Дух Байкала»

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Кинокомпания Russian World Vision представила трейлер российского приключенческого фильма для всей семьи «Дух Байкала». В прокат лента выйдет 19 октября.
В сети вышел трейлер российского фильма «Дух Байкала»
  • © Кадр из фильма «Дух Байкала»

Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

Режиссёром проекта выступил Михаил Расходников («Временные трудности»). Это история о том, как отец, чтобы отвлечь сына от потери матери, отвозит его в гости к деду на Байкал. Во время зимней рыбалки мужчина и ребёнок попадают в сильную метель и теряются. Выжить они смогут только благодаря любви, надежде и силе одного из самых больших озёр в мире.

Роли в ленте исполнили Илья Рязанов, Олег Бабуев, Мосэ Куртанидзе и другие артисты.

Ранее стало известно, что в ноябре на экраны выйдет российская спортивная драма «Легенда о самбо».

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