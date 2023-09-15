В сети вышел трейлер российского фильма «Дух Байкала»

Кинокомпания Russian World Vision представила трейлер российского приключенческого фильма для всей семьи «Дух Байкала». В прокат лента выйдет 19 октября.

Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

Режиссёром проекта выступил Михаил Расходников («Временные трудности»). Это история о том, как отец, чтобы отвлечь сына от потери матери, отвозит его в гости к деду на Байкал. Во время зимней рыбалки мужчина и ребёнок попадают в сильную метель и теряются. Выжить они смогут только благодаря любви, надежде и силе одного из самых больших озёр в мире.

Роли в ленте исполнили Илья Рязанов, Олег Бабуев, Мосэ Куртанидзе и другие артисты.

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