В ноябре на экраны выйдет российская спортивная драма «Легенда о самбо»
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Как сообщает пресс-служба Russian World Vision, режиссёром и одним из продюсеров выступил Андрей Богатырёв («Красный призрак», «Вампиры средней полосы»).
В сюжете картины заключена история о двух знаменитых спортсменах, создавших такой вид единоборства, как самбо.
Действие в ленте развернётся в Москве 1936 года, во время спартакиады, куда приглашена сильнейшая команда борцов. Среди них — Василий Ощепков, с детства обучающийся дзюдо, и Виктор Спиридонов, прошедший русско-японскую войну и разработавший приёмы самообороны.
Оба героя стремятся создать вид национальной борьбы, который впоследствии будет назван «самбо».
Роли в картине исполнили Дмитрий Павленко, Алексей Шевченков, Вольфганг Черни, Ольга Сташкевич, Денис Кузнецов и другие.
В ленте прозвучит песня «Учитель», специально созданная для проекта артистом и композитором Александром Ф. Скляром.
Над производством фильма работали компании Russian World Vision и «АБС» совместно со студией «Хлеб» и при поддержке Министерства культуры РФ.
Ранее стало известно, что режиссёр Быков приступил к съёмкам нового проекта «Лихие».