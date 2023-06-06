В ноябре на экраны выйдет российская спортивная драма «Легенда о самбо»

В день 85-летия самбо, 16 ноября, в кинотеатрах выйдет спортивная драма, посвящённая этому виду спортивного и прикладного единоборства.

Как сообщает пресс-служба Russian World Vision, режиссёром и одним из продюсеров выступил Андрей Богатырёв («Красный призрак», «Вампиры средней полосы»).

В сюжете картины заключена история о двух знаменитых спортсменах, создавших такой вид единоборства, как самбо.

Действие в ленте развернётся в Москве 1936 года, во время спартакиады, куда приглашена сильнейшая команда борцов. Среди них — Василий Ощепков, с детства обучающийся дзюдо, и Виктор Спиридонов, прошедший русско-японскую войну и разработавший приёмы самообороны.

Оба героя стремятся создать вид национальной борьбы, который впоследствии будет назван «самбо».

Роли в картине исполнили Дмитрий Павленко, Алексей Шевченков, Вольфганг Черни, Ольга Сташкевич, Денис Кузнецов и другие.

В ленте прозвучит песня «Учитель», специально созданная для проекта артистом и композитором Александром Ф. Скляром.

Над производством фильма работали компании Russian World Vision и «АБС» совместно со студией «Хлеб» и при поддержке Министерства культуры РФ.

Ранее стало известно, что режиссёр Быков приступил к съёмкам нового проекта «Лихие».