Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Режиссёр Быков приступил к съёмкам нового проекта «Лихие»

Короткая ссылка
Российский режиссёр Юрий Быков начал съёмки нового проекта, основанного на истории реального криминального авторитета из 1990-х Юрия Краба.
Режиссёр Быков приступил к съёмкам нового проекта «Лихие»
  • РИА Новости

В центре сюжета нового проекта режиссёра Юрия Быкова отец и сын, ставшие парой киллеров и противостоящие ОПГ «Общак» криминального авторитета Юрия Краба, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Центральные роли в сериале исполнят Артём Быстров, Савелий Кудряшов, Егор Кенжаметов и другие.

Съёмки проекта пройдут в Москве и Карелии. Релиз намечен на 2025 год.

Ранее стало известно, что российская компания Russian World Vision купила права на анимацию Миядзаки.

 

 

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить