Режиссёр Быков приступил к съёмкам нового проекта «Лихие»

Российский режиссёр Юрий Быков начал съёмки нового проекта, основанного на истории реального криминального авторитета из 1990-х Юрия Краба.

В центре сюжета нового проекта режиссёра Юрия Быкова отец и сын, ставшие парой киллеров и противостоящие ОПГ «Общак» криминального авторитета Юрия Краба, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Центральные роли в сериале исполнят Артём Быстров, Савелий Кудряшов, Егор Кенжаметов и другие.

Съёмки проекта пройдут в Москве и Карелии. Релиз намечен на 2025 год.

Ранее стало известно, что российская компания Russian World Vision купила права на анимацию Миядзаки.