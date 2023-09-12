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Новый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» для школьников начался в столице

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Новый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» для дошкольников и школьников начался в Москве.
Новый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» для школьников начался в столице

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Зарегистрироваться на олимпиаду можно до 15 марта 2024 года, а участвовать — до 31 марта.

Кроме того, школьников проведут по популярным музеям. Так, в этом году к проекту присоединились Музей Павла и Сергея Третьяковых, западное крыло Новой Третьяковки, а также музей-усадьба Менделеева «Боблово» и другие.

«Участники не только посещают различные объекты Москвы в течение года, но и видят своими глазами, насколько интересным и ярким может быть любимый город», — отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Ранее сообщалось, что московские школьники получили 26 медалей на международных олимпиадах. Всего в 2023 году их состоялось семь.

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