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Московские школьники получили 26 медалей на семи международных олимпиадах

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Московские школьники получили 26 медалей на международных олимпиадах. Всего в 2023 году их состоялось семь.
Московские школьники получили 26 медалей на семи международных олимпиадах
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Так, в июне на Европейской географической олимпиаде школьники из Москвы завоевали 11 медалей, на Международной олимпиаде по химии и биологии — три золотых и одну серебряную, по физике — пять золотых. 

Всего столичные школьники получили 11 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области утвердили график каникул в школах в новом учебном году.

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