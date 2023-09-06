Московские школьники получили 26 медалей на семи международных олимпиадах

Московские школьники получили 26 медалей на международных олимпиадах. Всего в 2023 году их состоялось семь.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Так, в июне на Европейской географической олимпиаде школьники из Москвы завоевали 11 медалей, на Международной олимпиаде по химии и биологии — три золотых и одну серебряную, по физике — пять золотых.

Всего столичные школьники получили 11 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области утвердили график каникул в школах в новом учебном году.