В Тюменской области утвердили график каникул в школах в новом учебном году. Их сократили до девяти дней в каждой четверти.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный Департамент образования.

Каникулы пройдут с 29 октября по 6 ноября, с 31 декабря по 8 января 2024 года, а также с 23 по 31 марта.

Первоклассники также будут отдыхать с 17 по 25 февраля.

Девятиклассники и одиннадцатиклассники окончат школу 20 мая, ученики начальной школы — 27 мая, средней школы и десятого класса — 29 мая.

Ранее председатель Комитета по делам детей и молодёжи Казани Алия Загидуллина заявила, что за период летних каникул 2023 года 44 тыс. детей из Казани отдохнули в детских лагерях.