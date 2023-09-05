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В Тюменской области утвердили график каникул в школах в новом учебном году

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В Тюменской области утвердили график каникул в школах в новом учебном году. Их сократили до девяти дней в каждой четверти.
В Тюменской области утвердили график каникул в школах в новом учебном году
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный Департамент образования.

Каникулы пройдут с 29 октября по 6 ноября, с 31 декабря по 8 января 2024 года, а также с 23 по 31 марта.

Первоклассники также будут отдыхать с 17 по 25 февраля.

Девятиклассники и одиннадцатиклассники окончат школу 20 мая, ученики начальной школы — 27 мая, средней школы и десятого класса — 29 мая.

Ранее председатель Комитета по делам детей и молодёжи Казани Алия Загидуллина заявила, что за период летних каникул 2023 года 44 тыс. детей из Казани отдохнули в детских лагерях.

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