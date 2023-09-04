Летом 44 тысячи детей из Казани отдохнули в детских лагерях
- Gettyimages.ru
- © Halfpoint
Об этом сообщает inkazan.ru.
В период каникул было задействовано 146 пришкольных, 27 загородных и два палаточных лагеря. Кроме того, дети смогли отдохнуть в лагерях Министерства молодёжи, Министерства образования и предприятий на Черноморском побережье.
«При подготовке к летнему сезону мы старались учесть все факторы, чтобы отдых юных казанцев прошёл комфортно и безопасно», — добавила Загидуллина.
Также, по её словам, в лагерях проводили проверки в течение всего лета.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что более 260 тыс. детей из Подмосковья отдохнули летом в оздоровительных лагерях.