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Более 260 тысяч детей из Подмосковья отдохнули в оздоровительных лагерях

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Более 260 тыс. детей из Московской области отдохнули летом в оздоровительных лагерях, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Более 260 тысяч детей из Подмосковья отдохнули в оздоровительных лагерях
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Об этом сообщает телеканал «360».

На территории региона работало более 100 загородных лагерей и почти 1000 школьных.

«Кроме того, отправили на Чёрное море около 5 тыс. детей. Ежегодно выделяем порядка 25 тыс. льготных и бесплатных путёвок для тех, кто нуждается в особом внимании и поддержке», — сказал Воробьёв.

В Краснодарском крае можно было посетить лагеря в Анапе и Туапсе, передаёт «Радио 1».

Ранее и. о. министра образования Ставропольского края Мария Смагина сообщила в ходе брифинга в региональном правительстве, что в лагерях региона отдохнули за лето более 81 тыс. детей.

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