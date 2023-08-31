Более 260 тысяч детей из Подмосковья отдохнули в оздоровительных лагерях

Более 260 тыс. детей из Московской области отдохнули летом в оздоровительных лагерях, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

На территории региона работало более 100 загородных лагерей и почти 1000 школьных.

«Кроме того, отправили на Чёрное море около 5 тыс. детей. Ежегодно выделяем порядка 25 тыс. льготных и бесплатных путёвок для тех, кто нуждается в особом внимании и поддержке», — сказал Воробьёв.

В Краснодарском крае можно было посетить лагеря в Анапе и Туапсе, передаёт «Радио 1».

Ранее и. о. министра образования Ставропольского края Мария Смагина сообщила в ходе брифинга в региональном правительстве, что в лагерях региона отдохнули за лето более 81 тыс. детей.