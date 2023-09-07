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Специалист Лобачёва посоветовала выбирать тыкву без внешних повреждений

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Руководитель лаборатории Lab.Vib Екатерина Лобачёва рассказала, как правильно выбрать тыкву.

Лучше остановить выбор на овоще среднего размера и весом до 5—6 кг, сообщила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Сорт стоит подбирать в зависимости от того, какое блюдо покупатель хочет приготовить, отметила специалист.

«Для фаршировки подойдёт мускатная тыква с твёрдой коркой, а для салатов — сладкая с серой кожурой», — пояснила эксперт.

Она посоветовала осмотреть тыкву перед покупкой. На кожуре не должно быть повреждений и гниения, плодоножка должна быть твёрдая и здоровая.

Хранить тыкву стоит в светонепроницаемом месте не более шести месяцев, заключила Лобачёва.

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