Диетолог Дюваль рассказала, что эфирное масло кофе полезно для кожи и настроения
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В кофейном масле содержится уникальный набор жирных кислот, которые в составе масок и кремов восстанавливают кожу, поделилась она в интервью Радио Sputnik.
Также кофейное масло, по её словам, обладает антицеллюлитными и противовоспалительными свойствами.
Распространён и способ применения кофейного масла в качестве антидепрессанта в ароматерапии.
Наряду с этим эфирное масло можно использовать для сокращения количества кофе в рационе, заключила Дюваль.
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