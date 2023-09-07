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Диетолог Дюваль рассказала, что эфирное масло кофе полезно для кожи и настроения

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Врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль рассказала, что эфирное масло кофе обладает рядом полезных свойств. В частности, в составе косметических средств оно обладает антицеллюлитным и противовоспалительным действием.
Диетолог Дюваль рассказала, что эфирное масло кофе полезно для кожи и настроения
  • Gettyimages.ru

В кофейном масле содержится уникальный набор жирных кислот, которые в составе масок и кремов восстанавливают кожу, поделилась она в интервью Радио Sputnik.

Также кофейное масло, по её словам, обладает антицеллюлитными и противовоспалительными свойствами.

Распространён и способ применения кофейного масла в качестве антидепрессанта в ароматерапии.

Наряду с этим эфирное масло можно использовать для сокращения количества кофе в рационе, заключила Дюваль.

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