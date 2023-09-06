Врач Соломатина рассказала о последствиях дефицита воды в организме

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о последствиях недостатка воды в организме.

В беседе с газетой «Известия» Соломатина рассказала, что у каждого человека норма потребления воды разная — приблизительную норму можно рассчитать по формуле 30 мл воды на 1 кг веса. Также врач советует пить воду равномерно в течение дня.

Недостаток воды в организме, по словам врача, влияет на мозг, способствует ослаблению иммунитета, проблемам с ЖКТ, печенью и другими органами.

Соломатина отметила, что организм начинает экономить воду в случае недостатка воды.

«Результатом этого становится повышенное давление, набор лишнего веса и сложности с похудением. Также недостаток воды негативно отражается на внешности: портится состояние кожи, волос и ногтей», — добавила диетолог.

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