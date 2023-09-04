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Врач Романенко предупредила о возможном вреде принятия ванны при простуде

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Врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала не принимать ванну при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также при артериальном давлении.
Врач Романенко предупредила о возможном вреде принятия ванны при простуде
  • Gettyimages.ru
  • © John W Banagan

В беседе с сайтом «Москва 24» Романенко рекомендовала воздержаться от подобных процедур и при простуде, а также при обострении кожных заболеваний.

«В период острых заболеваний, если у человека высокая температура, лихорадка, не нужно принимать ванну», — считает эксперт.

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