Врач Романенко предупредила о возможном вреде принятия ванны при простуде
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В беседе с сайтом «Москва 24» Романенко рекомендовала воздержаться от подобных процедур и при простуде, а также при обострении кожных заболеваний.
«В период острых заболеваний, если у человека высокая температура, лихорадка, не нужно принимать ванну», — считает эксперт.
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