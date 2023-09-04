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Психолог Хабарова назвала допустимой недолгую осеннюю хандру

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Психолог Кристина Хабарова заявила, что признаками осенней меланхолии являются сонливость, леность, снижение настроения и концентрации внимания, а также раздражительность.
Психолог Хабарова назвала допустимой недолгую осеннюю хандру
  • Gettyimages.ru
  • © Rebecca Nelson

В беседе с Life.ru эксперт посоветовала обеспечить осенью больше света — например, держать шторы открытыми. Также рекомендуется гулять по утрам.

Как отметила Хабарова, важен качественный сон. Рекомендуется заниматься любимым делом и заботиться о себе.

Кроме того, считает эксперт, можно разрешить себе хандрить, но недолго, а если период осенней меланхолии затянулся, желательно обратиться к специалисту.

Ранее нейропсихолог, медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова заявила, что домашние животные помогают владельцам справиться с апатией и стрессом.

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