Психолог Хабарова назвала допустимой недолгую осеннюю хандру

Психолог Кристина Хабарова заявила, что признаками осенней меланхолии являются сонливость, леность, снижение настроения и концентрации внимания, а также раздражительность.

В беседе с Life.ru эксперт посоветовала обеспечить осенью больше света — например, держать шторы открытыми. Также рекомендуется гулять по утрам.

Как отметила Хабарова, важен качественный сон. Рекомендуется заниматься любимым делом и заботиться о себе.

Кроме того, считает эксперт, можно разрешить себе хандрить, но недолго, а если период осенней меланхолии затянулся, желательно обратиться к специалисту.

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