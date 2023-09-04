Алексей Янин находится в реанимации в тяжёлом состоянии

Российский актёр Алексей Янин по-прежнему находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжёлое.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

В субботу на сайте Российского академического молодёжного театра (РАМТ) была опубликована информация о смерти 40-летнего артиста. Позже пост был удалён, а супруга Янина в соцсетях опровергла новость о кончине её мужа. Она уточнила, что артист лежит в коме.

Ложность информации о смерти Янина подтвердил и РАМТ.

Ранее стало известно, что умер актёр Юрий Потапенко.