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Алексей Янин находится в реанимации в тяжёлом состоянии

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Российский актёр Алексей Янин по-прежнему находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжёлое.
Алексей Янин находится в реанимации в тяжёлом состоянии
  • globallookpress.com
  • © Dariya Sidorina

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

В субботу на сайте Российского академического молодёжного театра (РАМТ) была опубликована информация о смерти 40-летнего артиста. Позже пост был удалён, а супруга Янина в соцсетях опровергла новость о кончине её мужа. Она уточнила, что артист лежит в коме.

Ложность информации о смерти Янина подтвердил и РАМТ.

Ранее стало известно, что умер актёр Юрий Потапенко.

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