Умер актёр Алексей Янин

Российский актёр Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет.

Об этом сообщает РАМТ.

«Последние 8 лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжёлого инсульта... в марте ему исполнилось всего 40», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что он активно играл в театре и кино. Широкому зрителю он известен по работам в фильмах и сериалах: «Судья», «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери», «Студенты» и т. д.

О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Ранее стало известно, что режиссёр Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет.