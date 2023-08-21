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Иммунолог Чурюкина посоветовала людям с инсектной аллергией не ходить по траве босиком

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Врач аллерголог-иммунолог высшей категории, начальник отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний ФГБОУ ВО РостГМУ, доцент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики ФГБОУ КубГМУ кандидат медицинских наук Элла Чурюкина дала рекомендации людям с инсектной аллергией.
Иммунолог Чурюкина посоветовала людям с инсектной аллергией не ходить по траве босиком
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Fox

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт посоветовала соблюдать осторожность при посещении мест, где может быть много насекомых, например при посещении рынков, пасек, лесов и парков.

Как считает Чурюкина, нежелательно ходить босиком по траве, так как есть вероятность наступить на насекомое.

Кроме того, эксперт рекомендует защищать окна противомоскитными сетками.

При работе на огороде или в саду желательно выбрать максимально закрытую одежду и обувь.

Среди других рекомендаций — не использовать духи и другие косметические средства со сладкими ароматами и не готовить еду на улице.

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