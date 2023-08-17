Врач Воробьёва: вода и чай лучше всего утоляют жажду в жару
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Самым лучшим способом избавиться от жажды является употребление очищенной воды комнатной температуры, сообщила она в беседе с РИАМО.
«Неплохо справляется с жаждой и минеральная вода, но более полулитра в сутки лучше не пить», — отметила Воробьёва.
Также, по её словам, отлично утоляют жажду чаи и травяные сборы.
Напротив, в жару не рекомендуется пить лимонады, газировки, соки, заключила врач.
Ранее врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог Татьяна Мещерякова напомнила, что в одном литре газировки содержится до 20 ложек сахара.