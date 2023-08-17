Узнать больше

Врач Воробьёва: вода и чай лучше всего утоляют жажду в жару

Короткая ссылка
Заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьёва рассказала, какие напитки наилучшим образом утоляют жажду.
Врач Воробьёва: вода и чай лучше всего утоляют жажду в жару
  • Gettyimages.ru

Самым лучшим способом избавиться от жажды является употребление очищенной воды комнатной температуры, сообщила она в беседе с РИАМО.

«Неплохо справляется с жаждой и минеральная вода, но более полулитра в сутки лучше не пить», — отметила Воробьёва.

Также, по её словам, отлично утоляют жажду чаи и травяные сборы.

Напротив, в жару не рекомендуется пить лимонады, газировки, соки, заключила врач.

Ранее врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог Татьяна Мещерякова напомнила, что в одном литре газировки содержится до 20 ложек сахара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить