Врач Воробьёва: вода и чай лучше всего утоляют жажду в жару

Заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьёва рассказала, какие напитки наилучшим образом утоляют жажду.

Самым лучшим способом избавиться от жажды является употребление очищенной воды комнатной температуры, сообщила она в беседе с РИАМО.

«Неплохо справляется с жаждой и минеральная вода, но более полулитра в сутки лучше не пить», — отметила Воробьёва.

Также, по её словам, отлично утоляют жажду чаи и травяные сборы.

Напротив, в жару не рекомендуется пить лимонады, газировки, соки, заключила врач.

Ранее врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог Татьяна Мещерякова напомнила, что в одном литре газировки содержится до 20 ложек сахара.